Ucrânia retoma controle do leste de Kharkiv - AFP

Ucrânia retoma controle do leste de Kharkiv AFP

Publicado 28/03/2022 12:14

Mala Rogan, Ucrânia - As forças ucranianas retomaram o controle de uma localidade na periferia leste de Kharkiv, a segunda maior cidade do país, localizada no leste do território.



Nas casas destruídas de Mala Rogan, uma pequena localidade a quatro quilômetros de distância de Kharkiv, as tropas ucranianas executavam operações de limpeza e segurança.



Os corpos de dois soldados russos permaneciam em uma das avenidas parcialmente destruída pelos combates. Ao menos outros dois corpos foram jogados em poços.



"Há cadáveres russos por todos os lados", disse um soldado ucraniano à AFP, antes de afirmar que pelo menos 25 soldados russo foram mortos.



Durante os confrontos, diversos veículos blindados russos foram destruídos.