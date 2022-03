Primeiro-ministro britânico, Boris Johnson - AFP

Publicado 29/03/2022 08:43

Londres - A polícia de Londres anunciou nesta terça-feira, 29, que impôs 20 multas no âmbito da investigação sobre as festas durante os confinamentos pelo coronavírus, com a participação do primeiro-ministro Boris Johnson e de funcionários de Downing Street. "Hoje começaremos a enviar 20 avisos de multa por violações das normas contra a covid-19", afirmou a Scotland Yard em um comunicado, sem especificar as pessoas afetadas pela multa.



O líder conservador, que em janeiro parecia em perigo de perder o cargo, superou a crise no momento, no contexto da invasão russa da Ucrânia. Mas as conclusões do relatório da polícia, que considera que delitos foram cometidos, podem provocar a reabertura do caso, em particular se for revelado que Johnson é objeto de multa.



A Scotland Yard investigou uma dezena de reuniões em 2020 e 2021, e acredita que o primeiro-ministro compareceu a algumas delas. As revelações dos eventos, em alguns casos festivos, em gabinetes do Executivo durante a pandemia, quando os britânicos deveriam reduzir drasticamente as interações sociais para combater a propagação da covid-19, abalaram o governo.



Boris Johnson, cuja popularidade desabou após o escândalo, fez um 'mea culpa' aos deputados, mas descartou a possibilidade de renunciar, para aguardar as conclusões da investigação policial.

A Scotland Yard não identificou as pessoas multadas, alegando que segue as normas da polícia. Também não revelou os atos atribuídos para evitar a identificação dos autores da infração. A polícia não concluiu a investigação sobre o caso e prometeu fazer "todo o possível" para avançar rapidamente.