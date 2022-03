Momento em que prédio em Mykolaiv é atingido por mísseis russos - Reprodução Redes sociais

Momento em que prédio em Mykolaiv é atingido por mísseis russosReprodução Redes sociais

Publicado 29/03/2022 14:35 | Atualizado 29/03/2022 14:36

Kiev - Um ataque russo contra a sede do governo regional em Mykolaiv, na Ucrânia, deixou ao menos sete mortos e 22 feridos nesta terça-feira (29), segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. O bombardeio causou a destruição de metade do Palácio da Região.



O momento que o míssil atingiu o prédio da Administração Estatal Regional de Mykolayiv foi gravado e publicado nas redes sociais. Veja:

Video of a projectile hitting the building of the Mykolayiv Regional State Administration#RussiaUkraineWar pic.twitter.com/V1VzniTmz2