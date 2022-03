Tanque ucraniano em Kiev, capital da Ucrânia - AFP

Tanque ucraniano em Kiev, capital da UcrâniaAFP

Publicado 30/03/2022 09:07

Kiev - Um edifício do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) foi alvo de bombardeios russos em Mariupol, cidade portuária estratégica cercada no sudeste da Ucrânia, afirmou nesta quarta-feira uma autoridade ucraniana. "Os ocupantes bombardearam deliberadamente um edifício do CICV em Mariupol", escreveu no Telegram Liudmila Denisova, secretária de Direitos Humanos no Parlamento ucraniano.

"No momento, não temos informações sobre vítimas", acrescentou, sem especificar quantas pessoas estariam no prédio no momento do bombardeio.

As forças russas prosseguem com o cerco de Mariupol, com bombardeios constantes e indiscriminados que mataram pelo menos 5 mil pessoas, segundo as autoridades, que acreditam que o número de vítimas fatais pode superar 10 mil.

As organizações de ajuda pediram diversas vezes acesso a Mariupol, onde as condições de vida são muito difíceis, e autoridades ucranianas acusam as tropas russas de deportar os moradores à força para a Rússia.