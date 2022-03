Bombardeio em Mykolaiv, na Ucrânia, deixa nove mortos e 28 feridos - AFP

Publicado 29/03/2022 16:12

Pelo menos nove pessoas morreram nesta terça-feira, 29, em um ataque russo que destruiu parcialmente a sede do governo regional de Mykolaiv, cidade ucraniana próxima a Odessa, segundo um novo balanço da Procuradoria-geral ucraniana.

O ataque interrompeu uma relativa calma nesta cidade perto de Odessa, o maior porto ucraniano localizado no sudoeste do país. Por vários dias, a linha de frente se moveu para sudeste, em torno de Kherson, a única grande cidade tomada pelos russos desde o início da invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro.



"De acordo com a investigação (...), as Forças Armadas russas lançaram um ataque de mísseis" contra este edifício e "nove mortos e 28 feridos estão registrados atualmente", anunciou o serviço de imprensa da procuradora-geral Iryna Venediktova.



"Os socorristas, os investigadores dos serviços de segurança ucranianos (SBU) e a polícia" estão no local, acrescentou.



Horas antes, o presidente ucraniano Volodimir Zelensky havia relatado sete mortos e 22 feridos. Nenhum alvo militar foi atacado, "os habitantes de Mykolaiv não representavam nenhuma ameaça para a Rússia. No entanto, como todos os ucranianos, eles se tornaram alvo das tropas russas", disse o presidente durante um discurso perante o parlamento dinamarquês.



Correspondentes da AFP observaram quando dois corpos foram retirados dos escombros do edifício - a parte central do prédio desabou após o ataque.



O governador regional, Vitaly Kim, afirmou no Facebook que as equipes de resgate procuravam "oito civis e três soldados" sob os escombros.



Kim disse que "metade do prédio foi destruído" e que seu escritório foi atingido.



Os russos perceberam que não poderiam tomar Mykolaiv e decidiram me cumprimentar, cumprimentar a todos", ironizou.



Abalos

O ataque abalou um prédio residencial ao lado da sede do governo regional. Alguns dos moradores, vestidos de pijama ou camisola, observaram os danos enquanto conversavam entre si.



Yelena Dolguikh, 65, diz que estava preparando o café da manhã quando o bombardeio aconteceu.



"Desci como estava, apenas peguei meus documentos e meu cachorro", diz ela, ainda de chinelos e com um saco plástico debaixo do braço.

"É assustador. Tivemos sorte aqui, não tivemos tantas explosões no centro da cidade" como em outras partes da Ucrânia, diz Donald, um canadense aposentado de 69 anos que mora na área.



No dia anterior, Mykolaiv celebrou o 78º aniversário de sua libertação pelo Exército Vermelho. Na avenida central acaba de ser remodelado um monumento em homenagem.



"É o dia da libertação de Mykolaiv dos invasores fascistas. E agora estamos libertando a região dos invasores russos", destacou o governador Vitaly Kim em um vídeo transmitido nas redes sociais.



"Expulsamos os nazistas em 1944, não daremos chance aos fascistas russos em 2022", disse o Ministério da Defesa ucraniano em comunicado na segunda-feira, referindo-se ao 78º aniversário.