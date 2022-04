Representantes da Rússia e Ucrânia durante rodada de negociações - Reprodução / Arquivo/ Embaixada Rússia em Belarus

Publicado 01/04/2022 08:34

As negociações russo-ucranianas para tentar pôr fim ao conflito na Ucrânia foram retomadas nesta sexta-feira (1º) - de acordo com o principal negociador do Kremlin, Vladimir Medinski.

"Continuamos as negociações por videoconferência. Nossas posições sobre a Crimeia e Donbass não mudaram", declarou Medinski no aplicativo Telegram, referindo-se à região ucraniana anexada pela Rússia em 2014, e à outra sob controle parcial dos separatistas pró-russos, respectivamente.