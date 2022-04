Estádio do FC Desna, clube da cidade de Chernihiv, no norte da Ucrânia, destruído por bombas russas - Divulgação/ Federação Ucraniana de Futebol

Publicado 01/04/2022 17:00

O vice-secretário-geral para Assuntos Humanitários da ONU, o britânico Martin Griffiths, estará no domingo em Moscou para tentar garantir um "cessar-fogo humanitário" na Ucrânia, anunciou nesta sexta-feira, 1º, o chefe da ONU, Antonio Guterres.

"Ele estará no domingo em Moscou e depois irá a Kiev", informou Guterres a jornalistas, lembrando que recentemente deu a Griffiths a missão de "buscar um cessar-fogo humanitário na Ucrânia".

"Isso significa que não desistimos da perspectiva de deter os combates", seja "no Iêmen, na Ucrânia, em todas as partes do mundo", completou.

"Tanto a Federação Russa como a Ucrânia concordaram recebê-lo para sua missão de obter um cessar-fogo", completou, disse Guterres sem dar mais detalhes.

Até agora, Moscou rejeitou qualquer visita de um funcionário do alto escalão da ONU para discutir a situação da Ucrânia. Essa posição, segundo seus diplomatas, foi informada à ONU nas semanas prévias à invasão de 24 de fevereiro, quando Guterres tentou enviar sua representante para assuntos políticos, Rosemary DiCarlo, a Moscou.

Desde o início da guerra, o chefe da ONU não conseguiu comunicar-se com o presidente russo, Vladimir Putin, que, segundo as mesmas fontes, não gostou das afirmações de Guterres de que a Rússia violou a O Dia Carta das Nações Unidas ao invadir o país vizinho.

Moscou rejeitou encerrar a guerra e afirmou estar realizando apenas uma "operação militar especial" na Ucrânia.