Ucrânia aponta probabilidade de soldados russos terem sido expostos à radiação em ChernobylAFP

Publicado 01/04/2022 17:22

A central nuclear de Chernobyl não foi danificada durante sua ocupação pelos soldados russos, mas é provável que os militares tenham sido expostos à radiação nas últimas quatro semanas, garantiram as autoridades ucranianas nesta sexta-feira, 1º.

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), o argentino Rafael Grossi, disse que "não podia confirmar" essas informações. A agência das Nações Unidas "tentará obter informações adicionais para entregar uma avaliação independente da situação", assinalou Grossi em comunicado.

"O nível de radiação em torno da central é atualmente normal", ressaltou Grossi aos jornalistas na sede da organização em Viena.

Contudo, a retirada das tropas russas poderia ter provocado um aumento "localizado" da radiação devido ao movimento de veículos, detalhou. O mesmo ocorreu quando o exército russo ocupou o lugar no primeiro dia da ofensiva em 24 de fevereiro.

Grossi acaba de voltar de uma viagem à Ucrânia e Rússia, onde negociou com as autoridades de cada país um "marco" para o envio de equipamentos e especialistas às instalações nucleares ucranianas. A AIEA espera poder realizar uma missão "muito em breve" a Chernobyl.



O reator número 4 da central ucraniana de Chernobyl explodiu em 1986, causando a pior catástrofe nuclear civil da história. Está coberto por um sarcófago duplo, o primeiro construído pelos soviéticos, agora avariado, e outro mais moderno, inaugurado em 2019.



As tropas russas se retiraram da central nuclear na quinta-feira.



"Todos os equipamentos funcionam", assim como "todos os sistemas de controle e monitoramento da radiação", disse o diretor da usina, Valery Seida, citado em comunicado da agência ucraniana de energia atômica Energoatom.



Não foram encontrados problemas nem no sarcófago que cobre o reator número 4 danificado nem no armazenamento de material radioativo.



Os soldados russos "levaram cinco dos 15 contêineres de peças de reposição para a usina", disse.



Mas se expuseram, sobretudo, a doses provavelmente elevadas de radiação, segundo as autoridades ucranianas.



"A poeira grossa que seus veículos suspenderam no ar e as partículas radioativas que estavam nela podem ter entrado facilmente nos corpos dos russos através de seus pulmões", disse Seida.