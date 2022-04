Militares ucranianos em posto de controle em Kiev, capital da Ucrânia - AFP

Militares ucranianos em posto de controle em Kiev, capital da UcrâniaAFP

Publicado 03/04/2022 14:19 | Atualizado 03/04/2022 14:47

Kiev - Onze prefeitos e autoridades locais da Ucrânia estão em cativeiro depois que foram sequestrados pelas tropas russas, afirmou a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk. "Hoje, 11 líderes de comunidades locais das regiões de Kiev, Kherson, Kharkiv, Zaporizhzhia, Mykolaiv e Donetsk estão em cativeiro", declarou Vereshchuk em um vídeo publicado no Telegram.



"Informamos ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), a ONU, a todas as organizações possíveis, como acontece com outros civis desaparecidos", acrescentou, antes de pedir "que façam todo o possível para seu retorno".



Os anúncios de sequestros de vários prefeitos de cidades ucranianas nos territórios ocupados pelo exército russo desde o início da invasão em 24 de fevereiro provocaram a condenação da União Europeia. Um deles, o prefeito de Melitopol (sul), foi libertado em troca de vários soldados russos.

Cineasta morre em bombardeio

O cineasta lituano Mantas Kvedaravicius, de 45 anos, morreu quando tentava sair de Mariupol, cidade portuária do sudeste da Ucrânia cercada pelas forças russas, anunciou neste domingo o exército ucraniano. "Os ocupantes russos mataram o cineasta lituano Mantas Kvedaravicius, autor do documentário "Mariupolis", quando ele tentava sair de Mariupol", afirmou no Twitter o ministério da Defesa da Ucrânia.



A morte do documentarista foi anunciada pelo cineasta russo Vitali Manski, fundador do renomado festival moscovita Artdocfest, para o qual Mantas Kvedaravicius havia sido convidado. "Ele foi morto hoje em Mariupol, com a câmera na mão, nesta guerra de merda do mal contra todo o mundo" escreveu Vitali Manski no Facebook.



O ministério lituano das Relações Exteriores se declarou em choque com a morte. "Eles o mataram em Mariupol, onde documentava as atrocidades da guerra da Rússia. Seu filme anterior, Mariupolis (2016), relatava a história de uma cidade cercada com uma grande vontade de viver", afirma uma nota da diplomacia lituana.Mantas Kvedaravicius, nascido em 1976, ganhou fama justamente com este filme, rodado na cidade ucraniana e exibido pela primeira vez no Festival de Cinema de Berlim em 2016.