Diversos corpos foram encontrados pelo chão na cidade de Bucha - Aris Messinis/AFP

Diversos corpos foram encontrados pelo chão na cidade de Bucha Aris Messinis/AFP

Publicado 05/04/2022 10:44 | Atualizado 05/04/2022 11:00





As autoridades ucranianas e seus aliados ocidentais



"Membros do 72º centro ucraniano de operações psicológicas gravaram, na tarde de 4 de abril, uma nova encenação filmada de civis supostamente assassinados por ações violentas do exército russo na cidade de Moshchun, 23 km ao noroeste de Kiev", declarou o porta-voz do ministério, Igor Konashenkov.



"Eventos similares estão sendo organizados pelos serviços especiais ucranianos em Sumy (nordeste), Konotop (nordeste) e outras localidades", acrescentou.



As acusações foram feitas em um momento de indignação internacional após a descoberta de vários corpos em Bucha, depois da retirada das forças russas. A localidade de Moshchun fica perto de Bucha.



A Rússia negou "categoricamente" um massacre e questionou a veracidade das imagens feitas em Bucha, ao mesmo tempo que denunciou uma campanha de "desinformação".



Nesta terça-feira, o Kremlin voltou a classificar de "infundadas" as acusações contra a Rússia a respeito de Bucha e questionou a possibilidade de uma investigação "imparcial".



As imagens de Bucha são "uma encenação bem orquestrada, uma falsificação monstruosa", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. Moscou defenderá "energicamente" sua própria versão, acrescentou.

Moscou - O ministério russo da Defesa acusou nesta terça-feira, 5, as autoridades ucranianas de preparar "encenações" de civis assassinados pelas forças de Moscou em várias cidades, após a indignação internacional com a descoberta de corpos na cidade de Bucha. As autoridades ucranianas e seus aliados ocidentais acusaram o exército russo por um massacre no município próximo a Kiev , mas o ministério rejeitou qualquer responsabilidade e citou supostas montagens em diferentes pontos."Membros do 72º centro ucraniano de operações psicológicas gravaram, na tarde de 4 de abril, uma nova encenação filmada de civis supostamente assassinados por ações violentas do exército russo na cidade de Moshchun, 23 km ao noroeste de Kiev", declarou o porta-voz do ministério, Igor Konashenkov."Eventos similares estão sendo organizados pelos serviços especiais ucranianos em Sumy (nordeste), Konotop (nordeste) e outras localidades", acrescentou.As acusações foram feitas em um momento de indignação internacional após a descoberta de vários corpos em Bucha, depois da retirada das forças russas. A localidade de Moshchun fica perto de Bucha.A Rússia negou "categoricamente" um massacre e questionou a veracidade das imagens feitas em Bucha, ao mesmo tempo que denunciou uma campanha de "desinformação".Nesta terça-feira, o Kremlin voltou a classificar de "infundadas" as acusações contra a Rússia a respeito de Bucha e questionou a possibilidade de uma investigação "imparcial".As imagens de Bucha são "uma encenação bem orquestrada, uma falsificação monstruosa", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. Moscou defenderá "energicamente" sua própria versão, acrescentou.

Testemunha

"Bem diante dos meus olhos, atiraram em um homem que ia buscar comida no supermercado". Em Bucha, Olena relata para a AFP como as forças russas "cruéis", diferentemente das tropas regulares, espalham o terror pela cidade.



Situada a 30 quilômetros ao noroeste do centro de Kiev, a cidade estava ocupada pelo exército invasor desde 27 de fevereiro e ficou inacessível por mais de um mês.



Os bombardeios cessaram em 31 de março, e forças ucranianas conseguiram entrar há apenas alguns dias.



Durante todo o mês de ocupação por parte das forças da Rússia, Olena, de 43, que não quis dar seu sobrenome, refugiou-se com seus filhos de 7 e 9 anos nos porões sem eletricidade de um prédio de quatro andares de moradia social. Outros moradores fizeram o mesmo.



"Não tinha exército ucraniano na cidade, apenas a defesa territorial, composta, principalmente, por seguranças de empresas locais, sem armas, que depois fugiram" quando os russos chegaram, disse ela à AFP.



"No início, os soldados [russos] eram, sobretudo, jovens. Duas semanas depois, outros chegaram. Mais velhos, tinham mais de 40 anos. Eram cruéis. Maltrataram todo mundo. E foi aí que começaram os massacres", acrescenta.



A Rússia negou "categoricamente" todas as acusações vinculadas à descoberta de inúmeros corpos de civis neste município.



'Corpos sobre o sangue'