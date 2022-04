ONU decide amanhã se suspenderá Rússia do Conselho de Direitos Humanos - AFP

Publicado 06/04/2022 12:39

A pedido de países ocidentais, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) fará nesta quinta-feira, 7, a partir das 10h locais (11h em Brasília), uma votação sobre a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da organização, informou a porta-voz da presidência da Assembleia Geral da entidade, Paulina Kubiak.

Para que a Rússia seja suspensa do Conselho de Direitos Humanos, com sede em Genebra, é necessária uma maioria de dois terços dos países que votarão na sessão, para a qual estão convidados os 193 Estados-membros da Assembleia Geral. As abstenções não contam.

A votação será realizada como uma resposta da indignação internacional, após a divulgação na imprensa de fotos recentes do conflito na Ucrânia. Em imagens tiradas de localidades como Bucha, por exemplo, perto de Kiev, são vistos cadáveres na ruas, alguns deles com as mãos amarradas nas costas ou parcialmente queimados, e valas comuns.



"Diante das fortes evidências de crimes de guerra, incluindo os informes de valas comuns e o atroz massacre de Bucha, a Rússia não pode continuar sendo membro do Conselho de Direitos Humanos da ONU. A Rússia deve ser suspensa", defendeu a ministra britânica das Relações Exteriores, Liz Truss, na segunda-feira, 4.

"Não podemos permitir que um Estado-membro que está subvertendo todos os princípios que estimamos continue participando" do Conselho, declarou a representante dos Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, em uma publicação no Twitter.

Mais importante fórum mundial no tema, o Conselho de Direitos Humanos foi fundado em 2006 e é composto de 47 Estados-membros eleitos pela Assembleia Geral. A Líbia foi suspensa em 2011.