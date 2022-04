A foto do cachorro atrás do volante foi mandada com multa por excesso de velocidade ao dono do veículo - Reprodução Twitter

A foto do cachorro atrás do volante foi mandada com multa por excesso de velocidade ao dono do veículo Reprodução Twitter

Publicado 07/04/2022 14:57

Berlim - O dono de um cachorro, na Alemanha, ficou surpreso ao receber uma multa de 50 euros por excesso de velocidade, em que o infrator atrás do volante, não era ele, mas sim, o seu cachorro. Segundo relato publicado no Twitter, o homem, diz ter ficado "sem palavras" ao abrir a carta e ver a foto do seu pequeno cachorro branco estampada na multa.

De acordo com o sobrinho do homem que estava com ele no momento, a reação foi de pensar "Isso não pode ser real". Entretanto, com a multa em mãos, ficou claro que a imagem era real – mas o sobrinho do motorista, explicou o que houve, e levou a parecer que o cachorro estava dirigindo o carro, embora obviamente não fosse ele.

Ele disse que o cachorro pulou no colo do motorista no exato momento em que eles passaram pela câmera de trânsito. "Normalmente, o cachorro usa um cinto de segurança especial", afirmou o sobrinho. "Naquele dia, meu tio esqueceu de colocar nele, e o cachorro veio para abraçá-lo [enquanto ele estava dirigindo]. O engraçado é que ele ficou no colo por apenas três segundos."

No entanto, isso foi o suficiente para que as câmeras de monitoramento, flagrassem o cachorro, dando a entender que o mesmo estava dirigindo o carro. O homem informou que seu tio provavelmente poderia ter contestado a multa por excesso de velocidade devido à falta de provas de que era ele dirigindo – mas ele se declarou um bom cidadão e pagou a multa. "Ele pagou" disse o sobrinho. "Mas não posso dizer o que as autoridades pensaram."

*Com informações do IG