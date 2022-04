Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba - AFP

Publicado 07/04/2022 12:30 | Atualizado 07/04/2022 12:33

Bruxelas - A Ucrânia precisa de armas dos países da Otan "agora" ou será "tarde demais", disse o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, em uma reunião da Aliança em Bruxelas nesta quinta-feira, 7.

"Não tenho dúvidas de que a Ucrânia terá as armas necessárias para lutar. A questão é quando", disse ele, após se reunir com seus colegas de países da Otan, exigindo também com a mesma urgência que os ocidentais parem de comprar petróleo e gás russos.

"Ou você nos ajuda agora, e estou falando de dias, não semanas, ou sua ajuda chegará tarde demais. E muitas pessoas morrerão, muitos civis perderão suas casas, muitas cidades serão destruídas se essa ajuda chega tarde demais", acrescentou.

Em um momento em que as forças russas se retiraram para o leste da Ucrânia - onde a Otan espera uma grande ofensiva - Dmytro Kouleba alertou que, enquanto houver debate, "a batalha por Donbass está em andamento".

"Infelizmente, vai piorar. A batalha de Donbass vai lembrar a Segunda Guerra Mundial", com "milhares de tanques, veículos blindados, aviões e artilharia", alertou.

"Não será uma operação local", acrescentou.