Acidente ocorreu após o avião pousar no aeroporto - Reprodução/Twitter

Acidente ocorreu após o avião pousar no aeroportoReprodução/Twitter

Publicado 08/04/2022 13:18 | Atualizado 08/04/2022 13:20

San José - Um avião se partiu em dois após realizar um pouso de emergência em um aeroporto na Costa Rica. O Boeing 757-200 foi forçado a fazer um desvio depois de a aeronave detectar uma falha no sistema hidráulico ao voar para a Guatemala na manhã dessa quinta-feira (7).



O avião, operado pela Deutsche Post AG, solicitou um pouso de emergência no Aeroporto Internacional Juan Santamaria logo após a decolagem. A aeronave da DHL, porém, derrapou na pista, o que fez com que ela se partisse em dois pedaços.

Imagens compartilhadas nas redes sociais captaram o momento em que o avião pousou e derrapou na pista, por volta das 10h de ontem. Nos vídeos, é possível ver a aeronave sendo coberta por fumaça após o ocorrido.

Veja:

DHL cargo plane broke in two when it skidded off the runway at Costa Rica’s Juan Santa maria international airport.



The pilot requested an emergency landing shortly after takeoff due to a failure in the Boeing 757-200 jet’s hydraulic system.

(@)auraxchan #jet #FAIL pic.twitter.com/xORlUNKGek