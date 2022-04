Mimi Reinhardt ajudou a salvar mais de mil judeus de campos de concentração nazistas - AFP

Publicado 10/04/2022 10:04 | Atualizado 10/04/2022 10:21

Morreu neste sábado, aos 107 anos, Mimi Reinhardt, responsável por listar trabalhadores judeus de uma região pobre da Cracóvia, na Polônia, durante os ataques de Hitler, no regime nazista. Estima-se que 1,3 mil judeus tenham sido salvos ao serem recrutados para trabalhar na fábrica de Oskar Schindler.

“Minha avó, tão querida e tão única, faleceu aos 107 anos. Descanse em paz”, escreveu Nina, neta de Reinhardt, para a AFP.

Mimi nasceu na Áustria e era judia. Ela foi recrutada para o trabalho com o objetivo de captar cidadãos judeus da região onde ficava a fábrica de Schindler para trabalhar no local e assim, impedir que fossem deportados para campos de concentração nazista. Ela trabalhou para o industrial alemão até 1945, quando Hitler foi derrotado.

Mimi morou em Nova York após a Segunda Guerra e em 2007 foi morar com seu único filho, Sacha Weitman, que era professor de sociologia na Universidade de Tel Aviv, em Israel. As informações foram divulgadas pelo jornal Times of Israel.

A história deu origem ao filme A Lista de Schindler, de 1993, do diretor Steven Spielberg. A película venceu o Oscar de Melhor Filme, Melhor Trilha Sonora, Melhor Diretor, Melhor Fotografia, Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte e Melhor Roteiro Adaptado.