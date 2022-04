Tiroteio em estação de metrô deixa diversos feridos - SPENCER PLATT / via AFP

Tiroteio em estação de metrô deixa diversos feridosSPENCER PLATT / via AFP

Publicado 12/04/2022 11:19

Nova York - Ao menos 13 pessoas ficaram feridas em um tiroteio na estação de metrô do bairro do Brooklyn, em Nova York, informaram as autoridades nesta terça-feira (12).