Publicado 14/04/2022 15:04 | Atualizado 14/04/2022 15:12

A Organização Mundial de Saúde (OMS) contestou a avaliação de que a pandemia da covid-19 possa passar a ser considerada uma "endemia". O diretor executivo da OMS, Mike Ryan, disse que "de maneira nenhuma" essa classificação pode ser feita, no quadro atual da emergência de saúde. "Mudar de pandemia para endemia é apenas alterar o rótulo, nós precisamos de um controle sustentado do vírus", enfatizou, em sessão de perguntas e resposta da entidade.

Ryan também se posicionou contra a avaliação de que uma endemia poderia causar poucos problemas, lembrando que há doenças endêmicas que provocam muitas mortes todos os anos pelo mundo. Ele disse que os países com maior cobertura vacinal tem superado as ondas do vírus relativamente bem, mas notou que naqueles com baixa cobertura de vacinas o quadro é ainda muito grave.

Responsável pela resposta da OMS à covid-19, Maria Von Kerkhove disse concordar com a avaliação. "Ainda estamos no meio dessa pandemia", comentou, citando que existem milhões de casos por semana, apesar da forte queda no número de testes.