Publicado 14/04/2022 11:40

Ucrânia - O governo de Kiev anunciou nesta quinta-feira (14) que obteve a libertação de 30 prisioneiros ucranianos em uma nova troca com a Rússia, cinco dias após a troca de 12 soldados ucranianos e 14 civis, mas não especificou a compensação com Moscou.



"Hoje, por ordem do presidente Volodimir Zelensky, ocorreu uma quarta troca de prisioneiros. Cinco oficiais e 17 militares, além de oito civis, incluindo uma mulher, entraram na troca. No total, 30 de nossos cidadãos voltam para casa hoje", disse a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, no Telegram.



Vereshchuk não especificou o número de prisioneiros russos libertados em troca. Nesta mesma quinta-feira, o Ministério da Defesa ucraniano publicou em comunicado que dois pilotos do exército, capturados por Moscou no mês passado e levados para a Rússia, foram libertados.



No comunicado, eles são identificados como Ivan Pepelyashko e Oleksiy Chyzh, capturados no início de março em uma cidade na região de Chernihiv, na Ucrânia (norte).



Segundo Chyzh, citado na nota do ministério, o exército russo “obrigou-os a gravar vídeos de propaganda (...). Se rejeitássemos, os russos ameaçavam deixar nossos colegas sem assistência médica", contou.



Não foi explicado se esses pilotos faziam parte da troca anunciada por Vereshchuk. A Ucrânia realizou sua primeira troca de prisioneiros com a Rússia no final de março, um mês após o início do conflito, quando dez soldados russos foram trocados por dez soldados ucranianos e onze marinheiros civis russos, resgatados de um navio que afundou no Mar Negro, perto de Odessa, por 19 civis ucranianos capturados pelos russos.



Em 1º de abril, a Ucrânia informou a libertação de 86 soldados capturados pela Rússia, em troca de soldados russos cujo número não foi especificado. Kiev anunciou em 9 de abril a "terceira troca" de prisioneiros, que permitiu a libertação de 12 soldados ucranianos e 14 civis.

Fronteira

O governador da região russa de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia, disse na quarta-feira que duas cidades na região tiveram que ser evacuadas após bombardeios das forças de Kiev.



De acordo com Vyasheslav Gladkov, o exército ucraniano primeiro bombardeou a cidade de Klimovo e depois a vila de Spodaryushino. O responsável afirmou que não houve vítimas ou destruição significativa, mas que as autoridades evacuaram a segunda cidade atacada e outra cidade próxima por precaução.

Helicópteros

O Comitê de Investigação da Rússia, encarregado das principais investigações, acusou a Ucrânia nesta quinta-feira (14) de ter bombardeado uma cidade fronteiriça russa com dois helicópteros, causando sete feridos.



"Membros das forças armadas ucranianas entraram ilegalmente no espaço aéreo russo com dois helicópteros de combate equipados com armas pesadas. Voando em baixa altitude, eles dispararam pelo menos seis tiros em casas residenciais na cidade de Klimovo", na região de Bryansk, declarou o comitê, cujas acusações não são possíveis de verificar no momento.