Mulher cai entre trem e plataforma com o trem ainda em movimento - Reprodução / Redes sociais

Mulher cai entre trem e plataforma com o trem ainda em movimentoReprodução / Redes sociais

Publicado 18/04/2022 17:21 | Atualizado 18/04/2022 17:26

Câmeras de segurança de uma estação em Buenos Aires registraram o momento em que uma jovem de 24 anos, identificada apenas pelo primeiro nome, Candela, desmaiou e caiu no vão entre a plataforma e um trem que chegava a uma estação da cidade de González Catán, no dia 29 de março. Nas imagens é possível ver o trem se aproximando enquanto a mulher, que parece estar passando mal, cai e "some" em baixo dos vagões.

"Não me lembro de nada sobre o acidente. Só me lembro quando estava deitada no chão, com as pessoas ao meu redor e quando dei entrada no hospital" contou a jovem ao “La Nación”, acrescentando que estava naquele momento a caminho de um almoço com amigos.

Milagro en la estación Independencia de la línea Belgrano Sur. A la mujer le bajó la presión cayó a las vías justo en el mismo momento que llegaba una formación. Sufrió varios politraumatismos pero ya fue dada de alta. pic.twitter.com/a4wBff5Alo — Emmanuel Dalbe (@EmmaDalbe) April 18, 2022

Ainda de acordo com o "la Nacion", a mulher teve diversas lesões, fraturas e escoriações.

"Tive uma fratura de costela que perfurou meu fígado e fiquei muito mal com isso, levei alguns dias e foi a coisa mais perigosa que enfrentei. Mais tarde, sofri uma contusão na lateral da cabeça, acima da orelha, e como resultado disso não ouço bem, além de uma fratura no crânio entre o nariz e a sobrancelha" contou.

O trem era da linha Belgrano Sur, que trafega pela área da Grande Buenos Aires, e teve a viagem momentaneamente interrompida ao passar na estação Independencia.