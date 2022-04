Antonio Guterres, secretário-geral da ONU - TIMOTHY A. CLARY / AFP

Publicado 20/04/2022 15:04

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Antonio Guterres, enviou na terça-feira, 19, cartas aos líderes russo e ucraniano, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, pedindo para ser recebido em Moscou e Kiev, anunciou seu porta-voz, Stéphane Dujarric, nesta quarta-feira, 20.

Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro, a ONU tem estado marginalizada do conflito, entre outras coisas por causa da ruptura entre os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, do qual Moscou é membro com Washington, Paris, Londres e Pequim.

"Neste momento de grande perigo em termos de consequências, ele deseja discutir medidas urgentes para trazer paz à Ucrânia e o futuro do multilateralismo com base na Carta das Nações Unidas e no direito internacional", disse o porta-voz.

Antonio Guterres observa "que a Ucrânia e a Federação da Rússia são membros fundadores da ONU e sempre foram fortes apoiadores da ONU", acrescentou.

Com suas cartas entregues às missões diplomáticas russa e ucraniana na ONU, o secretário-geral tenta retomar a iniciativa e relançar o diálogo para uma solução pacífica para a guerra que se intensifica na Ucrânia.

Até agora, Antonio Guterres teve muito pouco contato com o presidente ucraniano, com quem só manteve uma conversa telefônica em 26 de fevereiro.

O presidente russo, por sua vez, recusa qualquer contato com Antonio Guterres, depois que ele o acusou de violar a Carta da ONU ao invadir a Ucrânia.

Na terça-feira, Guterres denunciou a nova ofensiva russa no leste da Ucrânia e pediu a ambos os lados que parem os combates em uma "pausa humanitária" de quatro dias por ocasião da Páscoa ortodoxa.