Pai de aluno distribui ovos de Páscoa com camisinhas de brinde em escola do Texas | Mundo e Ciência | O Dia

Publicado 19/04/2022 11:44

Texas - Vestido de coelho, o pai de um aluno distribuiu ovos de Páscoa com camisinhas como brinde, no início deste mês, em uma escola de ensino fundamental do Texas, nos Estados Unidos. Segundo a Escola Primária Gullet, em Austin, o homem foi repreendido e a direção pediu que ele se retirasse, mas o responsável continuou a entregar os chocolates na calçada da unidade.

O Distrito Escolar de Austin informou que irá demandar mudanças em suas regras de segurança após o ocorrido e alegou que a atitude do pai foi inapropriada e não foi planejada pela unidade. "Trabalhamos para revisar nossos protocolos para garantir que isso não aconteça novamente. Foi uma ação incrivelmente descuidada e inadequada de um pai" disse um porta-voz à rádio local KXAN.

A identidade do homem que tomado a iniciativa de distribuir os ovos não foi revelada.