Publicado 19/04/2022 11:39

EUA - Um homem, de 56 anos, morreu depois de ser esmagado entre o seu carro e a máquina de um lava-jato, na cidade de Escondido, na Califórnia, nos Estados Unidos, na sexta-feira passada (15). Segundo a polícia local, o homem estacionou o automóvel no serviço de lavagem automática e, em seguida, saiu do veículo.

O homem, que não teve sua identidade divulgada, teria parado o carro por um motivo ainda desconhecido na direção do maquinário. Em seguida, ele saiu do veículo e foi esmagado entre o seu automóvel e o maquinário do lava-jato.

No serviço de lava-jato, o motorista conduz a operação, com direcionamento para seguir em frente e, no momento seguinte, para quando as luzes e a sinalização indicam. De acordo com a polícia, o serviço de lavagem não parecia ter sido acionado no momento do acidente.

Após do acidente, o alarme de segurança do local foi ativado. Ao perceber a situação, um cliente acionou a polícia e indicou que o homem estava preso. Os profissionais socorreram o homem e o levaram para o hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos. A polícia local irá analisar as câmeras de segurança do local para determinar o que de fato aconteceu.

De acordo com a imprensa local, as autoridades afirmaram que o acidente foi considerado uma “colisão de trânsito”, não um acidente industrial, pois o homem teve o controle de seu veículo o tempo todo.