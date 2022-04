Xi Jinping, presidente da República Popular da China - AFP

Publicado 19/04/2022 08:42

China - A China anunciou nesta terça-feira (19) a assinatura de um acordo de segurança com as Ilhas Salomão, o que provocou críticas de vários países ocidentais, incluindo Estados Unidos, que apontam as ambições militares do governo chinês no Pacífico.

"Os ministros das Relações Exteriores da China e das Ilhas Salomão assinaram recentemente o acordo de cooperação na área de segurança", afirmou o porta-voz da diplomacia chinesa, Wang Wenbin.

Em março, uma versão preliminar do acordo vazou para a imprensa. O texto provocou surpresa e críticas, pois contemplava a possibilidade de deslocamentos militares chineses neste arquipélago do Pacífico.

No início de abril, o primeiro-ministro das Ilhas Salomão, Manasseh Sogavare, garantiu que não permitiria a construção de uma base militar chinesa no país, mas isto não foi suficiente para apaziguar os temores da Austrália e seus aliados.

A Austrália fica a apenas 1.500 quilômetros do arquipélago.

As autoridades australianas e dos Estados Unidos não escondem a preocupação com a possibilidade de que a China construa uma base na região do Pacífico Sul, o que permitira ao país projetar seu poderio militar naval muito além de suas fronteiras.