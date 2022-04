União Europeia impõe sanções às filhas de Vladimir Putin - AFP

Publicado 19/04/2022 09:09

Atenas - Um petroleiro russo foi confiscado na Grécia em virtude das sanções europeias vinculadas à guerra na Ucrânia, indicou, nesta terça-feira (19), a Guarda Costeira do país.

O "Pegas", que deveria navegar até o porto turco de Mármara, se encontra atualmente ancorado em Caristo, no sul da ilha grega de Eubeia, segundo o site que monitora a circulação marítima internacional Marine Traffic.

"O petroleiro foi interceptado, em 15 de abril, em virtude das sanções europeias, com 19 russos a bordo", declarou à AFP um porta-voz do serviço da Guarda Costeira grega.

O porta-voz disse que a apreensão do navio não afeta a sua carga, que deve ser enviada para outro petroleiro.

Segundo os meios de comunicação gregos, o navio russo teve problemas no motor e estava sendo escoltado por um reboque até a península do Peloponeso, no oeste da Grécia, quando teve que ancorar em Cariste por causa de más condições meteorológicas.