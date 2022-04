Elon Musk segue aumentado a fortuna e o número de polêmicas em sua trajetória no mercado - AFP

Elon Musk segue aumentado a fortuna e o número de polêmicas em sua trajetória no mercadoAFP

Publicado 28/04/2022 13:23 | Atualizado 28/04/2022 13:25

Austin - A fortuna de Elon Musk é comparável às polêmicas acumuladas nos últimos anos. Após agitar o mercado pela oferta bem-sucedida para comprar o Twitter por US$ 44 bilhões, cerca de R$ 214 bilhões, O excêntrico empresário sul-africano naturalizado americano se excedeu na 'piada' ao brincar sobre uma possível proposta para adquirir a gigante Coca-Cola.



"A seguir, vou comprar Coca-Cola para colocar a cocaína de volta", tuitou.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

A piada faz uma referência à secreta receita original da bebida, que usava uma porção mínima de extrato de folhas de coca (Erythroxylon Coca), como um tônico prescrito para diferentes problemas de saúde, no . No lançamento, em 1886.



Apesar de possuir o título de pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna avaliada de US$ 253 bilhões, cerca de R$ 1,2 trilhão, o dono da Tesla, da SpaceX, e agora do Twitter, não teria recursos para cobrir o valor de mercado da gigante empresa de refrigerantes, com preço estimado de US$ 284 bilhões (R$ 1,4 trilhão, aproximadamente.