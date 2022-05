Montagem com as fotos da agente penitenciária Vicki White (E), e do detento Casey White (D), que fugiu da prisão de Florence, no Alabama, Estados Unidos, em 29 de abril de 2022 - Lauderdale County Sheriff Office

Publicado 02/05/2022 16:52 | Atualizado 02/05/2022 16:57

Washington - As autoridades dos Estados Unidos emitiram uma ordem de prisão contra uma agente penitenciária que contribuiu para a fuga de um preso "extremamente perigoso", anunciou nesta segunda-feira (2) a polícia, que não sabe se ela agiu sob coação.

Casey White, um detento de mais de dois metros de altura e 118 quilos, fugiu na sexta-feira da prisão do condado de Lauderdale em Florence, Alabama, no sul dos Estados Unidos.

Condenado a 75 anos de prisão por uma longa lista de crimes, Casey White também enfrenta uma acusação de assassinato, depois que confessou ter matado uma mulher de 58 anos em 2015.

O criminoso, de 38 anos, saiu da prisão às 09h41 sob a supervisão de uma funcionária do serviço penitenciário, Vicky White, de quem não é parente, apesar de ter o mesmo sobrenome. A agente deveria tê-lo levado ao tribunal para uma avaliação psicológica, e depois também o levaria para uma consulta médica.

Por volta das 15h30, as autoridades se deram conta de que nenhum dos dois havia retornado. O veículo foi encontrado vazio no estacionamento de um shopping center.

"Sabemos que ela participou" da fuga, disse, em entrevista coletiva, o xerife do condado de Lauderdale, Rick Singleton. "Se ela fez isso voluntariamente, ou se foi coagida ou ameaçada de alguma forma [...], não tenho certeza", acrescentou.

A agente, de 56 anos, saiu sozinha com Casey White, violando as regras que exigem que os oficiais transportem os presos em dupla, disse Rick Singleton. Tampouco estava prevista qualquer avaliação psicológica para o prisioneiro naquele dia no tribunal.

Além disso, os investigadores estão intrigados por causa de outros elementos: a agente estava prestes a se aposentar e a sexta-feira era seu último dia de trabalho. Segundo o xerife, ela vendera sua casa "há aproximadamente um mês".

Se ela participou voluntariamente na fuga, "não é a Vicky White que conhecemos", declarou Rick Singleton, confirmando que a polícia cogitou a hipótese de uma relação sentimental entre os dois. Por ora, ela é alvo de uma ordem de detenção por "ter permitido ou facilitado uma fuga".

A agência federal especializada na busca de fugitivos, United States Marshals Service (USMS), está oferecendo uma recompensa de até 10.000 dólares por qualquer informação que leve à captura de Casey White.

Em uma mensagem dirigida ao público geral durante a entrevista coletiva, Marty Keely, do USMS, advertiu: "Não tentem se aproximar de nenhum desses indivíduos, eles são considerados perigosos."

Antes de fugir, Casey White "não tinha nada a perder", acrescentou o xerife. No Alabama, o criminoso pode ser condenado à pena de morte se for declarado culpado do assassinato que confessou ter cometido.