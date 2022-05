Novas restrições em Pequim na tentativa de combater mais uma onda da Covid-19 - Reprodução

Publicado 04/05/2022 14:24

Autoridades de Pequim decidiram fechar dezenas de estações de metrô e tirar 158 rotas de ônibus de circulação. As medidas buscam controlar o novo surto de Covid-19 na capital, que conta com 22 milhões de habitantes.

As restrições de circulação nos locais públicos também aumentaram, e a ida até Xangai não é recomendada. A cidade enfrenta o maior surto de Covid-19 da China.

A cidade central de Zhengzhou também anunciou restrições, juntando-se a dezenas de grandes centros populacionais sob alguma forma de bloqueio, enquanto a China tenta combater mais uma onda do vírus.

Sem dar um prazo, autoridades de Pequim também disseram que o fechamento de restaurantes, escolas, academias e locais de entretenimento se estenderá além do feriado do Dia do Trabalho, que começou 30 de abril e terminaria nesta quarta-feira (4).

Com dezenas de novos casos por dia, Pequim está testando a população em massa. Na cidade, 12 dos 16 distritos realizaram a segunda de três rodadas de testes nesta semana.