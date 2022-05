Explosão de hotel em Cuba deixa ao menos 26 mortos segundo último balanço oficial - YAMIL LAGE / AFP

Explosão de hotel em Cuba deixa ao menos 26 mortos segundo último balanço oficialYAMIL LAGE / AFP

Publicado 07/05/2022 17:04 | Atualizado 07/05/2022 17:15

As equipes de resgate tentavam encontrar, neste sábado (7), sobreviventes entre os escombros do Hotel Saratoga, em Havana, Cuba, que na sexta-feira (6) foi impactado por uma forte explosão que matou 26 pessoas, segundo o último balanço oficial.

"Minha filha trabalha no Saratoga. Está debaixo dos escombros desde ontem e ainda não sei nada dela", disse a jornalistas, muito emocionada, Yaumara Cobas. "Não está no necrotério nem no hospital", completou.

Nas buscas efetuadas nos andares superiores do hotel não foram encontrados corpos ou sobreviventes, segundo informou um bombeiro. As buscas se concentram agora na planta baixa, porão e subsolo do prédio, cujo acesso é complicado em razão da grande quantidade de escombros.

Brigadas caninas e equipes de resgate com ferramentas para detectar possíveis sobreviventes tentavam chegar ao porão, de onde uma mulher havia pedido ajuda na sexta-feira à tarde.

Segundo o novo balanço oficial, 26 pessoas, incluindo quatro crianças e adolescentes, morreram na explosão. Dos 45 feridos ainda hospitalizados, nove estão em estado crítico, e seis, graves.