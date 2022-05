Amanda Trenfield, autora do livro "When Your Soulmate Says No" - Reprodução/Instagram/@amanda_trenfield

Publicado 12/05/2022 19:26

Amanda Trenfield, mãe de dois filhos, viralizou nas redes sociais após revelar que terminou um casamento de 14 anos por um homem que ela acreditava ser sua “alma gêmea”. Trenfield que acabou rejeitada, escreveu sobre o que viveu em seu novo livro “When A Soulmate Says No”. As informações são do New York Post.



Segundo a escritora, o encontro com a sua suposta alma gêmea ocorreu enquanto ela jantava com o marido, em uma viagem de trabalho à Austrália.

"Quando nossos olhos se encontraram, houve uma familiaridade instantânea que foi mais profunda do que uma conversa de bebedouro. Esses olhos se encontraram antes. Doze anos antes. Seu nome era Jason. Eu não tinha esquecido", disse.



Trenfield não contou como havia conhecido Jason anteriormente, mas que se sentiu imediatamente atraída, por isso, iniciou uma conversa com ele.

Os dois então beberam e conversaram à noite toda. Segundo a autora, o passar das horas só intensificou a atração que estava sentindo por Jason.

A escritora disse que na hora de se despedirem os dois se abraçaram e ela disse no ouvido do rapaz que "precisava vê-lo novamente". "Isso não acabou, preciso vê-lo novamente", disse.

Pouco menos de um mês depois, Trenfield terminou seu casamento de 14 anos com o marido, mesmo não tendo tido qualquer comunicação com Jason desde a noite em que jantaram juntos.



A história que viralizou rapidamente no Twitter, teve a maioria dos comentários com uma perspectiva negativa em relação a autora abandonar seu casamento por somente um jantar.

No entanto, ela também teve apoiadores, que a elogiaram por sua coragem de escrever e viver aquilo em que acreditava. Trenfield não respondeu publicamente à controvérsia que o trecho causou.



Segundo as informações, Amanda supostamente agora trabalha como "coach de vida" e não parece ter se reconciliado com o ex-marido.