Vírus da 'varíola dos macacos'Centro de Controle de Doenças/Divulgação

Publicado 19/05/2022 10:20

A Direção-Geral da Saúde (DGS) de Portugal divulgou, na última quarta-feira (18), a confirmação de cinco casos da rara infecção por varíola dos macacos. Os serviços de saúde da Espanha estão testando 23 casos em potencial.

Na última segunda-feira, o Reino Unido fez um alerta à Organização Mundial de Saúde (OMS) depois que os números de diagnósticos chegaram a sete na região. Ao todo, são 12 contaminados na Europa.



Os portugueses diagnosticados com a varíola apresentaram lesões na pele, mas estão estáveis. Todos são do sexo masculino e vivem na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo as autoridades sanitárias de Portugal.



Segundo informações da Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido (UKHSA), a doença é rara, e os infectados costumam se curar em questão de semanas. No entanto, os países europeus passaram a monitorar possíveis surtos desde que o primeiro caso foi identificado pela agência britânica, no dia 7 de maio, do vírus que não é comum no continente.



Com exceção do primeiro infectado, que havia viajado recentemente para a Nigéria, onde a doença é endêmica, os demais casos do Reino Unido foram contaminados na região, reforçando receios de transmissão comunitária.