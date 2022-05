Jake Sullivan, conselheiro de Segurança dos Estados Unidos - AFP

Publicado 20/05/2022 08:48

O Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, afirmou nesta quinta-feira, 19, que as preocupações turcas sobre a adesão de Suécia e Finlândia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) que foram expressas pelo presidente Recep Tayyip Erdogan podem ser abordadas e resolvidas. Em conversa com repórteres, o assessor disse que há disposição de Estocolmo e Helsinque para tratarem com a Turquia sobre uma posição que leve ao apoio da entrada dos países na aliança.

"Estamos lá para apoiar esse esforço de qualquer maneira, mas achamos que eles podem trabalhar com isso e, finalmente, a Finlândia e a Suécia serão admitidas como membros", afirmou Sullivan. Sobre o que a adesão representaria em termos de segurança para as nações nórdicas, o conselheiro afirmou que os EUA trabalhariam em estreita colaboração para impedir qualquer agressão contra um deles.

"Na prática, qualquer pretenso agressor deve estar ciente de que os Estados Unidos estarão lá para a Finlândia e a Suécia no evento", conclui Sullivan. Questionado ainda sobre a existência de planos para o presidente Joe Biden se envolver diretamente com Erdogan, o assessor respondeu que não há no momento.