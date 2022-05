Joe Biden abriu as portas da Casa Branca na recepção para o presidente finlandês, Sauli Niinistö, e para a primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson - AFP

Joe Biden abriu as portas da Casa Branca na recepção para o presidente finlandês, Sauli Niinistö, e para a primeira-ministra sueca, Magdalena AnderssonAFP

Publicado 19/05/2022 12:54

Washington - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, abriu as portas da Casa Branca nesta quinta-feira, 19, para receber a primeira-ministra da Suécia, Magdalena Andersson, e o presidente Finlândia, Sauli Niinistö, em mais uma demonstração de apoio à adesão de ambos os países à Otan.

Biden os recebeu na Casa Branca com grande pompa e garantiu que os dois países cumprem "todos os requisitos" para entrar na Aliança Atlântica. "Eles atendem a todos os requisitos da Otan e mais alguns", disse Biden, oferecendo o "apoio total e completo dos Estados Unidos".

O apoio de Washington representa uma ruptura histórica com sua posição de não alinhamento. Abalados pela invasão russa da Ucrânia, Estocolmo e Helsinque optaram por solicitar a proteção militar de outros países europeus e principalmente dos Estados Unidos.

A autorização do Congresso americano deve ser mera formalidade, já que não há divergências entre a classe política neste caso. Washington informou que a Suécia e a Finlândia já se beneficiam da proteção militar dos EUA, sem dar detalhes exatos.

"Enquanto suas aplicações estão sendo consideradas, os Estados Unidos trabalharão com a Finlândia e a Suécia para permanecer vigilantes a qualquer ameaça à nossa segurança comum e para impedir e responder a qualquer agressão ou ameaça de agressão", disse Biden na quarta-feira.

Mas a Turquia ameaça vetar essas adesões. O governo Biden garante que esse obstáculo será removido graças, principalmente, aos esforços de mediação americanos.

Por sua vez, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, comentou que a Aliança militar responderá às "preocupações" expressas pela Turquia.

"É claro que responderemos às preocupações expressas pela Turquia" para chegar a "um acordo para avançar", disse Stoltenberg em uma conferência em Copenhague.

Os dois países nórdicos apresentaram suas candidaturas à Otan, rompendo com sua tradição de não alinhamento militar, após a invasão russa da Ucrânia no final de fevereiro.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reafirmou nesta quinta-feira sua oposição às candidaturas da Suécia e da Finlândia à Otan, considerando que esses dois países são santuários para organizações "terroristas" curdas.

"Estamos determinados a manter nossa posição, informamos nossos amigos e diremos 'não' à Finlândia e à Suécia, que querem se juntar à Otan, e persistiremos nessa política", disse Erdogan em uma assembleia de jovens em Istambul.

Suécia e Finlândia "são os países que abrigam terroristas, o PKK e o YPG", enfatizou, referindo-se ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e seus aliados curdos iraquianos das Unidades de Proteção do Povo (YPG).

A Turquia, os Estados Unidos e a União Europeia consideram o PKK uma organização terrorista. Em contrapartida, as YPG lutaram contra os jihadistas do grupo Estado Islâmico (EI) junto com os militares dos EUA, entre outros.