O casal faturou o prêmio de 184 milhões de libras - Reprodução

Publicado 19/05/2022 11:06

Um casal ganhou o maior prêmio da história da loteria, no Reino Unido no último dia 10 deste mês. Os dois britânicos, que não tiveram a identidade revelada, ganharam um o valor estipulado em £184 milhões, que seria aproximadamente R$ 1 bilhão.

Anteriormente, o maior prêmio da loteria britânica era de £170 milhões, em 2011, quando uma aposta até hoje anônima levou o dinheiro.

Por questões de segurança, os administradores da loteria disseram que irão apoiar e prestar ajuda ao casal vencedor. "Nosso foco agora é apoiar o portador do bilhete durante o processo e ajudá-lo a começar a desfrutar de sua vitória verdadeiramente transformadora e recorde", afirmou Andy Carter, Conselheiro da Loteria Nacional do Reino Unido.

De acordo com o jornal O Globo, o casal afirmou que vai se pronunciar nesta quinta-feira, 19, para anunciar o que pretender fazer com o dinheiro do prêmio. O casal mora no condado inglês de Gloucestershire.