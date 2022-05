Donald Trump tem dificultado as investigações de supostas fraudes fiscais e financeiras cometidas pela Organização Trump - AFP

Publicado 21/05/2022 09:24 | Atualizado 21/05/2022 09:25

Nova York - O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pagou uma multa de US$ 110 mil, cerca R$ 536 mil, por obstruir uma ampla investigação de fraude fiscal realizada desde 2019 pela Justiça do estado de Nova York.

Trump foi condenado em 25 de abril pela Suprema Corte em Nova York a pagar US$ 10 mil por dia, cerca de R$ 48,7 mil, enquanto se recusava a entregar documentos contábeis e fiscais, no âmbito de uma investigação civil comandada pela procuradora-geral do estado, Letitia James, contra o grupo familiar Organização Trump.

"Em 19 de maio, Donald Trump pagou US$ 110 mil ao gabinete da procuradora-geral", anunciou nesta sexta-feira um porta-voz de Letitia, que trava uma batalha de meses com o multimilionário republicano.

Em 17 de fevereiro, a procuradora obteve uma ordem de um juiz de Nova York para que Trump e seus filhos, Donald Jr. e Ivanka, fossem depor sob juramento no âmbito da investigação sobre práticas fiscais fraudulentas, decisão da qual os Trump recorreram, acusando Letitia de "caça às bruxas política".

A Justiça de Nova York, no entanto, também exigiu uma prestação de contas e a apresentação de documentos contábeis e fiscais da organização até 31 de março. Diante da rejeição de Trump, Letitia James conseguiu em 25 de abril que o mesmo fosse condenado por obstrução.

Em 6 de maio, no entanto, o tribunal de Nova York suspendeu a contagem dos dias de multa e decidiu que Trump teria até 20 de maio para pagar pelo período de 25 de abril a 6 de maio, ou seja, cerca de US$ 110 mil por 11 dias, o que fez hoje.

Segundo o porta-voz de Letitia James, o campo de Trump também tinha até esta sexta-feira para apresentar "declarações juramentadas" relacionadas ao pedido de documentos contábeis e fiscais da Organização Trump. Os documentos foram reunidos e produzidos por um gabinete na véspera, segundo a mesma fonte. Um juiz deve decidir agora se o campo de Trump atendeu a todas as exigências.