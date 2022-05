Mundo & Ciência

EUA e Coréia do Sul anunciam plano de expansão militar para conter arroubos de Kin Jong-un

No comunicado, Biden e Yoon citam a reativação do Grupo de Consulta e Estratégia Ampliada de Dissuasão de alto nível, com o objetivo de 'desnuclearizar' a Coreia do Norte

Publicado há 8 horas