Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky - AFP

Presidente da Ucrânia, Volodymyr ZelenskyAFP

Publicado 23/05/2022 11:33

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta segunda-feira que 87 pessoas morreram em um ataque russo no dia 17 de maio contra uma base militar no norte do país. "Hoje, sob os escombros em Desna, há 87 vítimas. Oitenta e sete corpos", afirmou Zelensky em uma mensagem por vídeo a Fórum Econômico Mundial de Davos, em referência ao ataque russo contra uma localidade na região de Chernihiv que abriga uma base militar ucraniana.

O balanço pode ser um dos mais letais dos bombardeios russos na Ucrânia desde o início da guerra em 24 de fevereiro. O bombardeio aconteceu em uma localidade que abriga um grande centro de treinamento militar e fica 60 km ao norte de Kiev, na região de Chernihiv. Um balanço divulgado pela imprensa local citava oito mortos e 12 feridos.

Este foi um ataque incomum nesta região próxima da capital, que foi recuperada há algumas semanas pelos soldados ucranianos após a retirada dos russos da região de Kiev. "Estas pessoas não conhecerão o futuro da Ucrânia", acrescentou Zelensky, em referência às vítimas. A Ucrânia "paga caro pela liberdade e a independência neste combate" acrescentou.