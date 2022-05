Diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus - AFP

Publicado 22/05/2022 17:06

A pandemia de covid-19 "certamente não acabou", alertou o chefe da Organização Mundial da Saúde no domingo, apesar de um declínio nos casos relatados desde o pico da onda Ômicron. Ele disse aos governos que "baixamos a guarda por nossa conta e risco".

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse às autoridades reunidas em Genebra para a abertura da reunião anual da OMS que "reduzir os testes e o sequenciamento significa que estamos nos cegando para a evolução do vírus". Ele também observou que quase 1 bilhão de pessoas em países de baixa renda ainda não foram vacinadas.

Em um relatório semanal na quinta-feira passada sobre a situação global, a OMS disse que o número de novos casos de covid-19 parece ter se estabilizado após semanas de declínio desde o final de março, enquanto o número geral de mortes semanais caiu.

Embora tenha havido progresso, com 60% da população mundial vacinada, "não acabou em nenhum lugar até que termine em todos os lugares", disse Tedros. "Os casos relatados estão aumentando em quase 70 países em todas as regiões, e isso em um mundo em que as taxas de testes despencaram", acrescentou.

Tedros deve ser nomeado para um segundo mandato de cinco anos nesta semana na Assembleia Mundial da Saúde, a reunião anual dos países membros da OMS. Fonte: Associated Press.