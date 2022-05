A policia do Condado de Charlotte contou com a ajuda de especialistas para tirar o animal de dentro da piscina - Reprodução

A policia do Condado de Charlotte contou com a ajuda de especialistas para tirar o animal de dentro da piscina Reprodução

Publicado 22/05/2022 14:50

Deep Creek - Uma família que vive em Deep Creek, na Flórida, nos Estados Unidos, levou um susto ao encontrar um jacaré na piscina da própria casa. De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Charlotte, os moradores foram acordados pelo alto ruído altos na manhã de segunda-feira, 16. Quando saíram de casa para investigar de onde vinha o barulho, flagraram o animal.

O jacaré, segundo publicação nas redes sociais, pesava 250 kg e media cerca de 3m. "Ele rasgou a tela para chegar à água fresca e agradável", escreveu o escritório do xerife em publicação no Facebook.

À 'CNN', o sargento Brad Stender disse que esses encontros com jacarés não são raros de acontecer na região, especialmente durante o verão e primavera, já que é a época de acasalamento.

"Esta 'coisa' era apenas monstruosa, gigantesca", afirmou Stender.

Ao se deparar com o jacaré, a família acionou a polícia local, que chamou um especialista. Com a ajuda de três agentes, o caçador usou um laço para puxar o animal para fora da piscina e, depois, fechou a boca dele com uma fita adesiva, para que ele fosse transportado com segurança.

De acordo com Stender, o jacaré foi transferido para a cidade vizinha de Muse, que é mais propícia para o réptil. O especialista explicou que, em situações como essa, o ideal é manter distância. "Eles não vão atacá-lo se você não for até eles. Na maioria das vezes eles seguem seu caminho."