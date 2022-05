Na chegada a Tóquio, Joe Biden é recepcionado pelo ministro de Relações Exteriores do Japão, Yoshimasa Hayashi - AFP

Publicado 22/05/2022 08:36

Moscou - A Rússia anunciou no sábado, 21, a proibição de 963 norte-americanos, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para a entrada no país. A lista publicada pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia também veta o acesso ao território russo do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e do chefe da CIA, William Burns. O motivo são as sanções do 'ocidente' para retaliar a invasão à Ucrânia.

Além dos americanos, o governo russo decidiu impedir a entrada de 26 cidadãos canadenses. Entre elas, está a esposa do primeiro-ministro Justin Trudeau e comandantes militares seniores. Desde o início da guerra na Ucrânia, a Rússia já barrou várias autoridades do Japão, incluindo o primeiro-ministro Fumio Kishida, e de mais de 287 deputados britânicos, além do premiê Boris Johnson.

"Em resposta ao fato de que as autoridades canadenses declararam outra série de sanções contra Moscou, que incluíam não apenas representantes da administração estatal, mas também funcionários dos círculos militares e comerciais, bem como seus parentes próximos, a Rússia fecha definitivamente a entrada para a categoria semelhante de representantes canadenses", diz a chancelaria russa.