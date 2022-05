Presidente do Banco Mundial, David Malpass - AFP

Presidente do Banco Mundial, David MalpassAFP

Publicado 26/05/2022 17:32

O presidente do Banco Mundial, David Malpass, afirmou nesta quinta-feira, 26, que claramente haverá recessão em alguns países. Segundo ele, no entanto, o aumento de juros pelos bancos centrais é necessário, no contexto da pressão inflacionária.

Durante evento do próprio Banco Mundial, Malpass comentou que há riscos de que a crise de alimentos causada pela guerra gere ainda mais fome, com a crise na disponibilidade de fertilizantes tendo um grande impacto.

"Países mais pobres podem pagar mais caro", destacou o dirigente

Em meio ao avanço do conflito na Ucrânia, o líder ressaltou que novas fontes "são vitais" para acabar com a dependência energética russa.