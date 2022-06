Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky - AFP

Presidente da Ucrânia Volodymyr ZelenskyAFP

Publicado 03/06/2022 09:17 | Atualizado 03/06/2022 09:19

"A vitória será nossa", declarou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nesta sexta-feira (3), em um vídeo divulgado no Instagram, quando a invasão russa de seu país completa 100 dias.

"Os representantes do Estado estão aqui, defendendo a Ucrânia há 100 dias", declarou o presidente em um vídeo de 36 segundos gravado na sede da presidência, em Kiev, ao lado do primeiro-ministro Denys Chmygal e do líder do partido de governo David Arakhamia.

O presidente também estava acompanhado por Andriy Yermak, chefe do gabinete da presidência, e um de seus principais conselheiros, Mikhaylo Podoliak.

O vídeo foi divulgado no dia em que a invasão russa da Ucrânia completa 100 dias e recorda outra mensagem gravada por Zelensky no início da guerra, no mesmo local e ao lado de seus colaboradores para tranquilizar os ucranianos.

"Estamos aqui, nossos militares estão aqui, os cidadãos, a sociedade. Estamos todos aqui para defender nossa independência, nosso Estado", afirmou na ocasião Zelensky.