Mineiro será o primeiro turista brasileiro a visitar o espaço e o segundo brasileiro a sair da Terra - Reprodução

Mineiro será o primeiro turista brasileiro a visitar o espaço e o segundo brasileiro a sair da TerraReprodução

Publicado 03/06/2022 11:13

Após um adiamento, a missão NS-21, que levará o brasileiro Victor Hespanha e outros cinco tripulantes ao espaço, teve seu lançamento programado para a manhã deste sábado, 4, das instalações da Blue Origin no Launch Site One, no Texas. A nova data foi anunciada em um comunicado publicado pela empresa na última terça-feira.

Feliz demais em representar o Brasil e o sonho de muitos brasileiros na próxima missão da @blueorigin!



Surreal saber que eu vou ser o segundo brasileiro a ir ao espaço!



Muito obrigado @cryptospaceage por proporcionar isso!



Vamos juntos!! https://t.co/G2jhdA85MT — victorhespanha.eth (@hespanha_victor) May 10, 2022

Além de Hespanha, a missão levará Evan Dick, investidor e tripulante da missão NS-19, Katya Echazarreta, engenheira elétrica e ex-líder de testes na NASA, Jaison Robinson, cofundador da Dream Variation Ventures, e o aventureiro Victor Vescovo, cofundador da Insight Equity. O brasileiro garantiu a passagem em um sorteio da Crypto Space Agency, após investir R$ 4 mil em NFT.

A missão fará um voo suborbital. Isso significa que o brasileiro subirá dentro de uma espaçonave até a Linha de Kármán, que separa a Terra do espaço e depois retornará à superfície. O passeio dura cerca de 10 minutos.

O lançamento, marcado para sábado, 4, às 10h (horário de Brasília), dará ao mineiro o título de primeiro turista brasileiro a visitar o espaço e o segundo brasileiro a sair da Terra.