Familiares do soldado André Hack Bahi receberam a notícia da morte de outros militares brasileiros que estão na Ucrânia - Reprodução/Twitter

Familiares do soldado André Hack Bahi receberam a notícia da morte de outros militares brasileiros que estão na Ucrânia Reprodução/Twitter

Publicado 06/06/2022 13:56

Kiev - O soldado voluntário brasileiro André Hack Bahi, que lutava ao lado das forças da Ucrânia desde o final de fevereiro, é mais uma vítima fatal em decorrência de ataques russos em território ucraniano. A morte foi revelada por outros três combatentes em mídias sociais.



Familiares de Hack Bahi foram avisados da morte por outros militares brasileiros. No entanto, não receberam notificações oficiais nem das Forças Armadas da Ucrânia ou do Itamaraty. Procuradas, as autoridades brasileiras e ucranianas ainda não se manifestaram.



Hack Bahi, de 43 anos, é, até onde se sabe, o primeiro soldado brasileiro a perder a vida em combate durante a guerra. Nascido em Porto Alegre e criado em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, ele chegou à Ucrânia no final de fevereiro pela fronteira com a Polônia, tendo ido até lá pagando a passagem do próprio bolso a partir de Portugal, onde morava.



Por já ter experiência de combate — além de ter servido e trabalhado como segurança privado no Brasil, ele já tinha feito parte da Legião Estrangeira da França —, rapidamente passou a integrar as Forças Especiais do Exército ucraniano, ao lado de outros dois brasileiros, Leanderson Paulino e André Kirvaitis. Kirvaitis foi um dos primeiros a publicar sobre sua morte. No sábado, publicou em sua conta no Instagram uma mensagem pedindo algum contato da família de Hack Bahi. Horas depois, publicou outra mensagem de despedida do colega de armas.



Alex Silva — instrutor de tiro brasileiro que durante a pandemia participou de protestos a favor de um golpe de Estado no Brasil, e também está servindo nas forças ucranianas — também informou a morte em seu canal no Telegram. Segundo Silva, o corpo pode ser translado para o Brasil. Não há outras informação a esse respeito.



Um soldado peruano que se identifica como Wiman, que postou vídeos ao lado de Hack Bahi na Ucrânia, também postou uma mensagem de despedida. "Descanse, irmão legionário André Hack", escreveu numa rede social, junto a um vídeo.