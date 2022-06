Irmãs surpreendem madrasta com pedido de adoção - Reprodução/TikTok

Irmãs surpreendem madrasta com pedido de adoçãoReprodução/TikTok

Publicado 07/06/2022 14:50

A americana Becky Ruvolo ganhou duas filhas adultas de presente no Dia das Mães. Depois de 12 anos convivendo com as enteadas gêmeas Gabriella e Julianna Ruvolo, de 20 anos, Becky foi presenteada com um álbum de fotos e o pedido para que adotasse as meninas oficialmente.

O sucesso logo rendeu uma entrevista no programa de tv matinal Good Morning America. "Fui pega de surpresa", contou Becky ao programa. "Quando li aquilo, fiquei em choque e me senti honrada, pensei: isso está realmente acontecendo?", concluiu a nova mãe das gêmeas. Emocionada, Becky começou a chorar e respondeu: "Claro que sim!", dando um abraço nas meninas. O momento foi registrado pelo pai das garotas, Pete Ruvolo. No dia seguinte, Gabriella resolveu publicar o vídeo no TikTok e o registro logo viralizou, contando com mais de cinco milhões de visualizações.

Julianna explicou como foi a escolha do momento. “Pensamos, tipo, qual é o melhor momento para fazer a maior pergunta de todos os tempos? E por que não fazer no Dia das Mães? Pedir a nossa mãe para ser oficialmente nossa mãe no dia dedicado a ela, por que não?”, disse.

Becky conheceu as meninas quando elas tinham oito anos e logo percebeu “uma conexão instantânea”. “De repente, me vi chamando ela de mãe quando conversávamos pelo celular”, contou Gabriella.

Para o programa, o pai das meninas não escondeu a felicidade com a decisão das filhas. “Isso faz meu coração transbordar de orgulho e alegria”, contou.

Logo depois do “sim” da madrasta, Gabriella e Julianna deram início aos trâmites burocráticos para oficializar a adoção.