Manifestantes cobram medidas para restringir o acesso à armas de fogo após o novo massacre ocorrido no Texas - AFP

Publicado 09/06/2022 12:55

Washington - O Congresso dos Estados Unidos deu um importante passo para restringir o acesso a armas de fogo no país. Com maioria democrata na Câmara dos Representantes, foi aprovada na noite de quarta-feira, o veto à venda de armas semiautomáticas para menores de 21 anos. Chancelado com com 223 votos a favor e 204 contra, o texto segue para o Senado, que, pode frear o avanço da medida.

Dona de metade dos assentos no Senado, a oposição republicana não pretende ceder às medidas aprovadas pela Câmara, que também restringe a venda de carregadores de alta capacidade para menores de 21 anos. O movimento acontece em meio à uma série de protestos e manifestações no país após mais um bárbaro tiroteio há duas semanas.

No massacre ocorrido na escola Robb Elementary, Uvalde, Texas, 19 crianças e duas professoras assassinadas. O assassino, um homem de 18 anos, foi morto no local após trocar tiros com a polícia. Pouco antes da chacina, o atirador disparou contra a própria avó antes de fugir de casa.



Para a medida que restringe a venda de armas de fogo para menores de 21 anos avançar no Senado, seria necessário 60 votos favoráveis para vencer a cláusula de obstrução. Com um mercado tradicional e aquecido no comércio de armas, o texto encontra muita resistência, mas negociações bipartidários estão em curso na tentativa de um possível acordo.