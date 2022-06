Governo americano suspende a exigência do teste para covid-19 para turistas na chegada ao país - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Governo americano suspende a exigência do teste para covid-19 para turistas na chegada ao paísReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 10/06/2022 13:56

Washington - A partir deste domingo, 12, a medida que obriga viajantes internacionais, vacinados ou não, a apresentarem testes para Covid-19 com resultado negativo deixa de valer na chegada aos Estados Unidos. De olho na recuperação econômica, o governo americano cedeu à pressão do setor de turismo para flexibilizar uma das últimas restrições pandêmicas em vigor no país.

Hoje, quem desembarca em solo americano precisa apresentar o teste com resultado negativo para a Covid-19 realizado no dia anterior ao embarque para o país. A decisão avalizada pelo Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC), baseado nos números e na ciência que apontam a redução no número de casos e mortes causados pela doença. A medida será reavaliada a cada 90 dias.

O governo de Joe Biden decidiu abrir as fronteiras dos Estados Unidos há sete meses, atrelada à vacinação dos passageiros e testes realizados antes do embarque. O avanço da vacinação e queda da mortalidade aumentaram a pressão do setor turístico pela flexibilização.