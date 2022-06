Papa Francisco - ANDREAS SOLARO / AFP

Publicado 10/06/2022 09:23

Vaticano - O papa Francisco, de 85 anos, foi obrigado a adiar sua viagem à República Democrática do Congo (RDC) e ao Sudão do Sul, prevista para acontecer de 2 a 7 a de julho, por dores no joelho, anunciou o Vaticano nesta sexta-feira.



"A pedido dos médicos, e com o objetivo de não comprometer os resultados de uma terapia do joelho ainda em curso, o Santo Padre lamenta ver-se obrigado a adiar a viagem (...) para uma data posterior que ainda será definida", afirma um comunicado divulgado pelo direto de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.



No mês passado, em uma entrevista ao jornal italiano Il Corriere della Sera, o papa afirmou que faria infiltrações no joelho para aliviar a dor que sofre e que o obrigou a cancelar várias reuniões programadas.



"Tenho um ligamento rompido, farei algumas infiltrações e vamos ver. Estou assim há algum tempo, não posso caminhar", disse Francisco.



O pontífice argentino tem artrose no joelho direito, que afetou um ligamento, mas não deve passar por uma cirurgia, segundo fontes do Vaticano.

A infiltração no joelho é um procedimento que consiste em injetar diretamente na articulação alguns medicamentos com efeito anti-inflamatório, analgésico ou regenerativo.