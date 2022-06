Ucrânia vive sobre constantes ataques aéreos - AFP

Ucrânia vive sobre constantes ataques aéreos

Publicado 13/06/2022 12:20 | Atualizado 13/06/2022 12:23

Três mísseis russos atingiram a cidade de Pryluky, no norte da Ucrânia, e quatro cidades receberam ordem de evacuação devido a uma ameaça de incêndio provocada por esses bombardeios. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (13) por autoridades ucranianas.

"O inimigo disparou três mísseis contra Pryluky. A informação sobre as destruições está sendo avaliada", escreveu no Telegram o governador da região de Chernihiv, Viacheslav Chaus, sem mais detalhes. Não foi divulgada nenhuma outra informação sobre a infraestrutura atacada em Prylusky, que abriga um aeródromo militar.

Após esses bombardeios, foi ordenada a evacuação de quatro cidades - Zaizd, Petrivské, Tykhé e Sukhostavets - devido a uma "ameaça de propagação do fogo", segundo as autoridades. Após a retirada das tropas russas no início de abril da região de Kiev e do norte, esta área ficou relativamente à margem dos combates entre tropas ucranianas e russas.

No entanto, um ataque contra uma base militar na região de Chernihiv em 17 de maio deixou 87 mortos, um dos balanços mais violentos dos bombardeios russos na Ucrânia desde o início da invasão em 24 de fevereiro.