Stripper interrompe audiência virtual sobre corrupção no PeruReprodução

Publicado 16/06/2022 12:59

Lima - Uma audiência virtual sobre corrupção no governo peruano de Pedro Castillo foi interrompida por um vídeo do stripper brasileiro Ricardo Milos. O caso aconteceu na última quarta-feira (15) no momento em que o procurador Samuel Rojas apontava os motivos pelos quais o presidente deveria ser investigado.

Assista:

Abogado de Castillo comparte video de stripper Ricardo Milos bailando en plena audiencia #FueraCastilloFuera pic.twitter.com/R7AW42zXXz — Quítate El Sombrero (@QuitateSombrero) June 15, 2022

As imagens do striper foram transmitidas pela conta "Assistência Estúdio Espinoza Ramos", sendo que Espinoza Ramos é o advogado de Castillo no caso. "Estão nos mostrando imagens muito sugestivas", comentou Rojas ao ser interrompido pela dança do brasileiro.

Após o ocorrido, Espinoza negou que o vídeo tenha sido transmitido de uma conta associado ao seu trabalho e, de acordo com ele, o caso demonstra a vulnerabilidade do sistema virtual do judiciário peruano.

O presidente do Peru, Pedro Castillo, está sendo acusado de participar de um esquema de corrupção, que envolveria seu ex-ministro de Transportes e Comunicações, Juan Silva, considerado um foragido da justiça. A Suprema Corte peruana analisa se investigará ou não o presidente.