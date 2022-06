Presidente parou para falar com jornalistas e outras pessoas que o esperavam mas apoiou mal o pé e caiu de costas - SAUL LOEB / AFP

Presidente parou para falar com jornalistas e outras pessoas que o esperavam mas apoiou mal o pé e caiu de costasSAUL LOEB / AFP

Publicado 18/06/2022 18:26 | Atualizado 18/06/2022 18:32

O presidente americano, Joe Biden, de 79 anos, caiu ao tentar descer de sua bicicleta neste sábado (19) em Delaware, onde passa o fim de semana, mas se levantou rapidamente e garantiu que está "bem".



A queda foi durante uma pedalada matinal com sua esposa Jill em Rehoboth Beach, localidade próxima ao mar onde o casal costuma descansar no verão.



O presidente parou para falar com jornalistas e outras pessoas que o esperavam mas apoiou mal o pé e caiu de costas.



"Estou bem", disse Biden, que levantou rapidamente, segundo um vídeo do incidente que circula nas redes sociais.